Ein Wendepunkt für die Biofilm-Detektion am Krankenbett

TORONTO, 17 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für den Echtzeit-Nachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, bietet die effektivste Methode für den Nachweis von Biofilmen am Krankenbett, wie in einer bahnbrechenden Studie "Assessing Biofilm at the Bedside" berichtet wird: Erforschung zuverlässiger, zugänglicher Methoden zum Nachweis von Biofilmen". Die in der Fachzeitschrift Diagnostics Journal veröffentlichte Studie ist die erste ihrer Art, die verschiedene Methoden zum Nachweis von Biofilmen am Krankenbett vergleicht, um sofortige und wirksame therapeutische Maßnahmen zu ermöglichen.

Biofilm steht in engem Zusammenhang mit verschiedenen pathophysiologischen Mechanismen, die die Heilung erschweren oder gänzlich verhindern. Die genaue Erkennung von Biofilmen wird oft durch die Notwendigkeit spezieller Techniken behindert, was sie für viele klinische Bereiche unpraktisch macht. In dieser Studie wurden vielversprechende Bedside-Methoden, einschließlich klinischer Biofilm-Symptome (CSB), Biofilm-Blotting und Fluoreszenz-Imaging, mit fortschrittlichen laborgestützten Goldstandard-Methoden verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Häufigkeit von Biofilmen in chronischen Wunden (62,5 %) erschreckend hoch ist, was seine entscheidende Bedeutung für die Wundheilungsergebnisse unterstreicht. Die Fluoreszenzbildgebung verbesserte die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Biofilmnachweises im Vergleich zu CSB und Blotting erheblich und bietet Klinikern ein zuverlässigeres Instrument zum Nachweis von Biofilmen.