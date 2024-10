IFCO senkt Zinsmarge seines langfristigen Darlehens und zeigt stabile Geschäftsleistung

MÜNCHEN, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel, konnte die Zinsmarge seines ‚Term Loan B'-Darlehens über 1,64 Milliarden Euro um 0,25 % senken. Dieser strategische Schritt verschafft IFCO zusätzliche Kapazitäten, um in zukünftiges Wachstum zu investieren und seine Marktpräsenz auszubauen.

Wichtige Finanzkennzahlen:

Die Margenreduktion spiegelt die starke Leistung und Fähigkeit von IFCO zur Entschuldung wider.

Eine Notierung von konstant über 100 zeigt das Vertrauen des Marktes in IFCOs stabiles Geschäftsmodell.

Internationale Rating-Agenturen haben die starke Bonitätsbewertung von IFCO aufrechterhalten und S&P Global Ratings gab einen positiven Ausblick für das Unternehmen, wobei eine Verbesserung der Zinsdeckung bereits im laufenden Geschäftsjahr erwartet wird.

IFCO hat den 'Term Loan B' im Rahmen einer 'Amend and Extend'-Transaktion im Februar 2024 erfolgreich vorzeitig refinanziert. Das Volumen wurde auf 1,640 Millionen Euro erhöht, und die revolvierende Kreditlinie auf 310 Millionen Euro. Der Term Loan B hat nun eine Laufzeit bis 2029 und wurde mit einer Zinsmarge von 4,0 % p.a. ausgestattet. Mit der Margenreduktion im Oktober wurde die Zinsmarge nun auf 3,75 % gesenkt, was die starke Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zum Schuldenabbau widerspiegelt. Diese Senkung spiegelt zudem das große Vertrauen der Kreditgeber in das Geschäftsmodell und Potential von IFCO wider.

IFCO erwartet ein starkes Wachstum und wird der gestiegenen Marktnachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen durch Neukundengewinnung in Europa und Nordamerika sowie durch organische Expansion in Asien gerecht. Durch gezielte Synergien und Skaleneffekte wird das Unternehmen seine nachhaltige Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und seinen Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten.

Kontakt:



Iñigo Canalejo

Vice President, ESG and Strategic Marketing

media@ifco.com

Phone: +49 89 74491300

Bildmaterial: https://www.ifco.com/wp-content/uploads/IFCO-Financing-PR.zip

Über IFCO

IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und befähigt Kunden in 50+ Ländern, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 380 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Packaging Containers – RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lieferkette für Frischprodukte, indem sie die Qualität bewahren und Kosten, Warenverderb und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Erfahren Sie mehr unter www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533570/IFCO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ifco-senkt-zinsmarge-seines-langfristigen-darlehens-und-zeigt-stabile-geschaftsleistung-302279465.html