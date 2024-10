B. Riley Financial gründet Partnerschaft mit Oaktree in den Geschäftsbereichen der Great American Group

LOS ANGELES, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ – B. Riley Financial, Inc. (Nasdaq: RILY) („B. Riley" und das „Unternehmen"), eine diversifizierte Finanzdienstleistungsplattform, und von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree") verwaltete Fonds., haben eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung") zur Gründung einer Partnerschaft in Great American Holdings, LLC, einer neu gegründeten Holdinggesellschaft („Great American NewCo"), unterzeichnet.

Vor dem Abschluss der in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen wird B. Riley eine interne Reorganisation durchführen und alle Anteile an den Geschäftsbereichen Appraisal and Valuation Services, Retail, Wholesale & Industrial Solutions einschließlich des Europageschäfts, GA Europe und Real Estate (zusammen als „Great American Group" bezeichnet) in Great American NewCo einbringen.