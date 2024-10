Bernard Arnault und Red Bull wollen bei Paris FC einsteigen

Hier eine Kopie aus meinem Blog:LVMH konnte mit den gelieferten Quartalszahlen erneut nicht überzeugen, was ich selbst aber nicht wirklich erwartet hatte, auch wenn der China-Boost vielen Anlegern etwas anderes suggerierte, was aber Blödsinn ist, weil es eine geraume Zeit dauern wird, um chinesische Konsumenten zu nachhaltigerem Konsum zu bringen, damit eine LVMH daran partizipieren könnte. Es "gibt" nachweislich Probleme beim Konsum, vor allem in Kernland China, was aber auch der Grund war, dass die Aktie in den letzten Monaten diesen Abschlag hinnehmen musste. Klar ist auch, dass wir aktuell nicht von einer Bodenbildung sprechen können, nur weil wir hier jetzt zwei identische Tiefs haben, welches die Bullen (vorerst) verteidigen konnten. Das Problem bei LVMH ( und z.B. ASML) ist, dass diese Aktien eine hohe Volatilität aufweisen und eher keine Kandidaten sind, die eine längere Bodenbildung ausbrüten. Die schlagen auf und springen oft genug, einem Gummiball gleich, wieder nach oben, was ein ruhiges Aufsammeln der Aktie schwierig macht, selbst wenn man mit mehreren Tranchen agiert, was ich von Hause aus für jede Aktie empfehle.Niemand könnte seriös sagen, ob und wann wir ein letztes Tief gesehen haben, aber die Frage für uns als Anleger ist eben immer, ob wir diese Aktie unbedingt möchten und welchen Preis wir bereit sind, dafür zu bezahlen? Wir werden niemals risikolos in diesen Stock kommen und schon gar nicht in Zeiten wie diesen, wo der Markt und Anleger im besonderen in einem Höchstmaß verunsichert sind. Ob das jetzt eine echte Chance ist, muss jeder für sich und sein Depot entscheiden. Ich illustriere hier lediglich gewisse temporäre Szenarien, die in meinen Augen interessant genug sind, um sie zumindest zu beobachten. Was daraus wird oder eben nicht, wird dann in jedem Kopf anders verarbeitet und am Ende entschieden.