Dax schließt nach EZB-Zinsentscheid im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.583 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Papiere von Sartorius mit einem Kurssprung von über 15 Prozent. Der Pharma-Zulieferer hatte zuvor seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Zwar fiel der Umsatz im vergangenen Quartal erneut, doch die Auftragslage zog kräftig an. Am Ende der Kursliste standen unterdessen Vonovia, Daimler Truck und Eon.





