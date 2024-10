ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax steigt nach EZB-Zinssenkung auf Rekordhoch Nach einem Tag Pause hat der Dax am Donnerstag seine Rekordjagd wieder aufgenommen. In einem freundlichen Umfeld nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) erreichte der deutsche Leitindex eine Bestmarke bei knapp 19.675 Punkten. Am …