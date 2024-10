Technologie treibt DAX & US-Indizes an: Sartorius mit Mega-Plus!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,46% und steht aktuell bei 19.570,10 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der MDAX eine leichte Abwärtsbewegung von 0,03% und notiert bei 27.119,10 Punkten. Der SDAX kann einen kleinen Zuwachs von 0,07% verbuchen und liegt bei 13.941,91 Punkten. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der mit einem Plus von 0,75% auf 3.422,74 Punkte klettert. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen positive Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,28% und erreicht 43.192,40 Punkte. Der S&P 500 legt um 0,31% zu und notiert bei 5.859,59 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine positive Tendenz, insbesondere im Technologiesektor, während der MDAX als einziger Index eine minimale Abwärtsbewegung verzeichnet. Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt, was sich in den überwiegend positiven Zahlen widerspiegelt.Die DAX-Spitzenreiter werden von Sartorius Vz.angeführt, der mit einem beeindruckenden Plus von 16,14% glänzt. Merck folgt mit einem soliden Anstieg von 7,62%, während Siemens Energy mit 3,77% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Daimler Truck Holding fällt um 1,42%, E.ON sinkt um 1,47% und Vonovia hat mit einem Rückgang von 1,52% zu kämpfen.Im MDAX sticht Gerresheimer mit einem Anstieg von 3,26% hervor, gefolgt von Aurubis mit 2,85% und HENSOLDT, das um 2,13% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine besorgniserregende Tendenz. HYPOPORT fällt um 1,84%, HelloFresh verzeichnet einen Rückgang von 2,80% und Jenoptik hat mit einem Minus von 6,30% den größten Verlust.Im SDAX führt die Alzchem Group mit einem Plus von 5,63%, gefolgt von SGL Carbon mit 3,72% und Evotec , das um 3,42% steigt.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Trends. Schaeffler fällt um 2,35%, Duerr um 2,42% und Kontron hat mit einem Rückgang von 2,87% zu kämpfen.Im TecDAX dominiert Sartorius Vz. erneut mit 16,14%, während Evotec mit 3,42% und 1&1 mit 2,70% ebenfalls positive Entwicklungen zeigen.Die TecDAX-Flopwerte sind durch negative Entwicklungen geprägt. Nemetschek fällt um 1,37%, Kontron um 2,87% und Jenoptik hat mit einem Rückgang von 6,30% den größten Verlust.Im Dow Jones zeigen Travelers Companies mit 3,39%, American Express mit 1,28% und Intel mit 1,26% positive Kursentwicklungen.Die Flopwerte im Dow Jones sind ebenfalls negativ. The Home Depot fällt um 0,67%, Coca-Cola um 0,88% und Unitedhealth Group hat mit einem Minus von 1,36% zu kämpfen.Im S&P 500 führt Snap-On mit einem Anstieg von 8,61%, gefolgt von Blackstone mit 5,19% und Steel Dynamics mit 4,69%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen deutliche Rückgänge. Albemarle fällt um 4,87%, CSX um 5,06% und Walgreens Boots Alliance hat mit einem Minus von 5,47% den größten Verlust.