Minimal tiefer - Nachrichtenlage sehr ruhig

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Leitzinssenkung der EZB minimal tiefer geschlossen. Der ATX hatte nach einem Vormittag in der Gewinnzone am Nachmittag um den Vortagesschluss gependelt. Aus dem Handel ging der Index 0,06 Prozent tiefer bei 3.611,02 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,09 Prozent auf 1.804,27 Zähler nach. An den europäischen Börsen gab es dagegen Kursaufschläge.

Der Handelstag stand im Zeichen der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der am Finanzmarkt richtungweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, sank um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent. Am Markt war eine Senkung in diesem Ausmaß erwartet worden.