Sinkende Zinsen: EZB schießt Euro ab, Gold neues Allzeithoch!

Die EZB hat erwartungsgemäß die Zinsen gesenkt und mit den pessimistischen Aussagen von Christine Lagarde zur Wirtschaft der Eurozone die Tür weit aufgemacht für eine weitere Senkung im Dezember, vielleicht sogar mit einer 0,5%-Senkung - das hat Gold einen weiteren Schub gegeben mit dem nächsten Anstieg auf ein neues Allzeithoch und den Euro weiter fallen lassen. In den USA dagegen besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze, die jedoch wieder heftig "saisonal adjusted" wurden und daher wenig vertrauenswürdig sind. So oder so: Damit wird absehbar die Differenz bei den Zinsen zwischen den USA und der Eurozone wohl immer größer, was den Euro weiter belasten dürfte. Der Tausch von Euro in Gold scheint daher keine ganz schlechte Idee..