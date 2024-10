Baader Bank hebt Adidas auf 'Add' - Ziel hoch auf 238 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Adidas von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 169 auf 238 Euro angehoben. Der Sportartikelhersteller komme bei der Rückkehr zur Profitabilität schneller als von ihm erwartet voran, schrieb Analyst Volker Bosse in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er erhöhte seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre. Zur neuen Einschätzung der Aktie verwies er zudem auf die gestiegene Branchenbewertung und den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 13:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST