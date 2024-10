RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat EssilorLuxottica nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Konsensschätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem liege das erstmals konkrete mittelfristige Umsatzziel unter den Erwartungen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 12:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 211EUR auf Tradegate (17. Oktober 2024, 19:59 Uhr) gehandelt.