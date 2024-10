FMF spricht mit chinesischen Bergbau-Führungskräften auf der chinesischen Bergbaukonferenz und -ausstellung

Die FMF wird Teil des saudi-arabischen Pavillons sein, was das Engagement des Königreichs für die Förderung internationaler Partnerschaften im Bergbau- und Mineraliensektor widerspiegelt. Das FMF, dessen nächste Ausgabe für Januar 2025 geplant ist, möchte die Gelegenheit nutzen, um führende chinesische Bergbau- und Mineralienunternehmen anzusprechen und ihre Marktpräsenz zu erweitern, indem es Möglichkeiten in anderen Ländern aufzeigt.

RIYADH, Saudi-Arabien, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Future Minerals Forum (FMF), das weltweit führende Treffen zum Thema Mineralienproduktion, das vom saudi-arabischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze einberufen wurde, wird vom 15. bis 18. Oktober 2024 im Tianjin Meijiang Convention and Exhibition Center an der Konferenz und Ausstellung China Mining teilnehmen.

China ist von strategischer Bedeutung, da es nach wie vor der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Mineralien ist, insbesondere von solchen, die für Dekarbonisierungstechnologien und die industrielle Entwicklung wichtig sind. Mit Chinas Fachwissen in den Bereichen Mineralienexploration, -abbau und fortschrittliche Verarbeitungstechnologien wird das FMF chinesischen Unternehmen eine Plattform bieten, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren und Partnerschaften auf globaler Ebene zu fördern.

Laut Ali Al-Mutairi, Executive Director des Future Minerals Forum, bietet die China Mining Conference eine großartige Gelegenheit für das FMF, mit chinesischen Bergbauunternehmen in Kontakt zu treten. "Wir freuen uns darauf, eine engere Zusammenarbeit mit Branchenführern aus der ganzen Welt aufzubauen und sie unter einem Dach zusammenzubringen, um verantwortungsvolle und nachhaltige Rohstofflieferketten zu fördern. Al Mutairi fügte hinzu.

Die vierte Ausgabe des Future Minerals Forum wird vom 14. bis 16. Januar 2025 in Riad im King Abdulaziz International Conference Center stattfinden. Das Forum fördert die internationale Zusammenarbeit und bringt Akteure der Branche, Regierungen und Investoren zusammen.

Ihr Ziel ist es, die Grenzen nachhaltiger Bergbaupraktiken zu erweitern und die Marktchancen für alle Beteiligten zu verbessern. Chinesische Unternehmen, die bereits wichtige Investoren im globalen Bergbausektor sind, werden im Rahmen der Bemühungen des FMF, die Besten der Branche zusammenzubringen, Zugang zu wertvollen Verbindungen und Wachstumsmöglichkeiten haben.

Seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2022 befindet sich das FMF auf einem Wachstumskurs. An der FMF 2024 nahmen 75 Regierungen am Ministeriellen Rundtischgespräch (MRT) teil, das inzwischen das einzige von Regierungen geleitete Treffen zum Thema Mineralien ist. Darüber hinaus nahmen 35 internationale Organisationen und 45 Vorstandsvorsitzende aus dem Bergbau an der Veranstaltung teil.

Auf dem FMF24 wurden Geschäfte im Wert von 20 Milliarden US-Dollar angekündigt, um bedeutende Fortschritte im Rohstoffsektor zu erzielen. Diese Abkommen befassen sich mit dem kritischen Mineralienbedarf für nachhaltiges industrielles Wachstum und die Entwicklung grüner Technologien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533916/FMF_China_Mining_Conference.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/4974762/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fmf-spricht-mit-chinesischen-bergbau-fuhrungskraften-auf-der-chinesischen-bergbaukonferenz-und--ausstellung-302279683.html