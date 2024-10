Wieder Rekorde - TSMC-Ausblick stützt Chiptitel

Fernstudent schrieb heute 16:35

Sicher ist es wichtig immer mal wieder neue, vermeintlich noch unentdeckte, Aktien mit toller Langzeitperformance und schöner Dividendenhistorie zu posten. Habe selbst viele solche Anregungen dankbar in mein Depot aufgenommen.... Danke!

Mich erstaunt bzw bewegt aber, was derzeit bei einigen deutschen Standardwerten abgeht

Habe selbst, wie schon gepostet die Allianz (14% Depotanteil) und die MÜRü mit 9% Anteil im Depot

Allianz jetzt über 300 Euro und die MüRü jetzt > 400. Also ... entschuldigt, aber ich finde das sehr beachtlich.

Erster Kauf von damals 20 ALV war am 21.04.16 zu 154,55. Dann kamen immer mal, teils via Sparplan, viele dazu, Insgesamt > 30 Kauforder

Erster MüRÜ Kauf war bereits am 15.11.2012 (8 Stück zu je 126,85). Dann auch via Sparplan weitere Käufe (mtl meist 1-2 Stk.)

Persönliche DR 5% bzw 5,6%

Schreibe das nun hier, um so vielleicht nochmal die Bedeutung von langfristigem Denken bei der Geldanlage zu verdeutlichen.

Keine Ahnung wie viele Herauf- und Abstufungen in dieser Zeit gab. Einfach stur durchgezogen... staune über mich selbst

LG an Alle!