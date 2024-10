DAX-FLASH Dax nach Rekordhoch etwas schwächer erwartet Nach dem Dax -Rekord von fast 19.675 Punkten am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 19.521 Punkte und …