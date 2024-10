Netflix-Aktie schnellt hoch dank starkem Wachstum

Der Umsatz des Streaming-Anbieters stieg um 15 Prozent auf 9,83 Milliarden US-Dollar und damit etwas höher als Analysten erwartet hatten. Der Gewinn kletterte auf beeindruckende 5,40 US-Dollar pro Aktie. Hier hatte die Konsensprognose bei lediglich 5,12 US-Dollar gelegen. Besonders beeindruckend ist auch, dass die operative Marge von 22 Prozent im Vorjahr auf nun 30 Prozent ausgeweitet wurde – Netflix ist also deutlich profitabler geworden.

Netflix hat die Erwartungen der Wall Street im dritten Quartal deutlich übertroffen und dabei über 5 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen, obwohl die Programmplanung durch die letztjährigen Streiks in Hollywood eingeschränkt war. Die Aktie machte nachbörslich einen Satz nach oben.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Auch für die Zukunft bleibt das Unternehmen zuversichtlich: Netflix prognostiziert für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg zwischen 11 und 13 Prozent auf bis zu 44 Milliarden US-Dollar. Auch die Abonnentenzahlen sollen im vierten Quartal weiter steigen, nicht zuletzt dank der Rückkehr von Blockbustern wie "Squid Game" und neuen Live-Events wie einem Boxkämpfen und NFL-Spielen.

Der Aktienkurs von Netflix stieg nach diesen Nachrichten im nachbörslichen Handel um bis zu 5,4 Prozent auf 724,89 US-Dollar. Seit Mai 2022 hat sich der Kurs mehr als vervierfacht – eine bemerkenswerte Erholung nach dem Wachstumseinbruch, der seinerzeit einen massiven Ausverkauf auslöste. Das Unternehmen kommt mittlerweile auf einen Marktwert von mehr als 295 Milliarden US-Dollar.

Inzwischen hat Netflix durch Maßnahmen wie die Eindämmung von Passwort-Sharing und die Einführung eines günstigeren, werbefinanzierten Abos mehr als 60 Millionen neue Kunden gewonnen und zählte zum Ende des Quartals 282,7 Millionen Abonnenten.

Trotz dieser Erfolge bleibt die Frage, wie Netflix künftig weiter wachsen kann. Analysten sind sich einig, dass das Wachstum durch die Maßnahmen gegen das Teilen von Passwörtern nur temporär ist. Die Plattform hat bisher noch keine wesentlichen finanziellen Ergebnisse aus den Investitionen in Werbung oder Videospiele verzeichnet. Einige Experten befürchten, dass die Aktie mittlerweile überbewertet sein könnte.

Während die Abonnementzahlen weiterhin solide wachsen, hofft Netflix, dass sein werbefinanziertes Angebot in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber wird. Der Co-CEO Greg Peters bestätigte, dass die Umsätze mit Werbung im nächsten Jahr voraussichtlich verdoppelt werden und die Technologieplattform für Anzeigen in Kürze in weiteren Märkten eingeführt wird.

Tipp aus der Redaktion: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro* *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Analysten loben die Entwicklung, sehen jedoch auch mögliche Herausforderungen. So könnten die jüngsten Preissteigerungen in Märkten wie Spanien und Italien das Wachstum bremsen, während das US-amerikanische Publikum zunehmend wählerisch bei seinen Streaming-Ausgaben wird, mit Konkurrenzangeboten von Unternehmen wie Disney und Amazon Prime.

Die Frage bleibt, ob Netflix sein hohes Wachstumstempo beibehalten kann oder ob das Unternehmen vor neuen Hürden steht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion