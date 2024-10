Visa wieder zurück in der Spur

Erneut attackiert Visa das markante Widerstandsniveau aus Mitte März um 291,00 US-Dollar, bereits Mitte September streckte die Aktie kurzzeitig ihre Fühler darüber aus, scheiterte aber mit einem nachhaltigen Ausbruch. Klappt es diesmal über die Vorgängerhochs von 293,07 US-Dollar auszubrechen, könnte das finale Kursziel an dem mittelfristigen Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 300,78 US-Dollar ausgerufen werden. Dort endet auch die Handelsidee vorläufig, obwohl die Kursmuster seit Ende Juli durchaus mehr versprechen. Insofern hätte eine überschießende Kaufwelle sogar Platz bis an 309,59 US-Dollar. Auf der Unterseite dürfte es in der Visa-Aktie erst unterhalb des EMA 50 bei 276,84 US-Dollar etwas ruppiger zugehen, in diesem Fall müssten erneute Abwärtsrisiken mindestens auf die Verlaufstiefs aus Ende September um 268,12 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Trading-Strategie: