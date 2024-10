DAX weiter auf Rekordjagd

Der Sprung über das Septemberhoch von 19.491 Punkten hat dem DAX nun weiteres Kurspotenzial verschafft, es wird weiterhin an der mittelfristigen Kurszielmarke um 19.800 Punkten für den DAX festgehalten. Eine überschießende Welle könnte sogar an 19.920 Punkte heranreichen, ehe dem Barometer aus technischer Sicht die Optionen auf der Oberseite ausgehen. Ein Kursrutsch unter das markante Unterstützungsniveau von 19.400 Punkten dürfte dagegen eine zwischengeschaltete Konsolidierung auf 19.200 Punkte auslösen, darunter findet der Index an der einstigen Nackenlinie bei rund 19.000 Punkten einen weiteren Support vor. Bis auf Weiteres sind weiter steigende Notierungen anzunehmen, da aus technischer Sicht keine Topping-Muster zu verzeichnen sind.

Aktuelle Lage