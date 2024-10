WTI verlangsamt Ausverkauf

Gelingt es nicht im Bereich um 69,31 US-Dollar beim Rohöl der US-Sorte WTI eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, könnte der Ölpreis noch auf 67,85 US-Dollar durchsacken. Dort träfe der Future schließlich auf einen seit Anfang September bestehenden Aufwärtstrend und sollte spätestens wieder an dieser Stelle zur Oberseite abdrehen. Die daraus resultierenden Long-Chancen mit Zielen um 71,49 und darüber 72,48 US-Dollar könnten unterdessen für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Ein Bruch des Aufwärtstrends würde dagegen sofortiges Korrekturpotenzial zurück an die Jahrestiefs bei 65,29 US-Dollar eröffnen. An dieser Stelle angelangt, müsste eine neuerliche Auswertung der Kursmuster erfolgen. Solange jedoch Chinas Wirtschaft nicht in Schwung kommt, dürften sich größere Aufwärtsimpulse tendenziell in Zurückhaltung üben.

Trading-Strategie: