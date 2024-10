Dax nach Rekordhoch leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dax-Rekord am Vortag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal ruhiger angehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex ein Minus von 0,12 Prozent auf 19.559 Punkte. Der Rekord vom Vortag lag bei fast 19.675 Punkten. Sein Pendant für die Eurozone, der EuroStoxx 50 , wird am Freitag ebenfalls leicht in der Verlustzone erwartet.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erneut den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB.