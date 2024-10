Goldpreis überrennt Widerstand. Barrick Gold & Co. vor Kursrallye 

Das Momentum ist zurück bei Gold, obwohl es offenkundig nie wirklich weg war, wie die zurückliegende Konsolidierung des Edelmetalls eindrucksvoll zeigte. Diejenigen, die Gold dennoch vor einer Korrektur haben stehen sehen, wurden (einmal mehr) auf dem falschen Fuß erwischt und eines besseren belehrt. Die Rallye geht zunächst weiter. Die Hausse nährt die Hausse; so einfach ist das mitunter.

Der Ausbruch über das bisherige Rekordhoch und im Anschluss über die 2.700 US-Dollar ist für den Goldpreis überaus aussichtsreich angelaufen. Allerdings gilt auch im Fall des Edelmetalls, dass sich der Ausbruch erst noch manifestieren muss. So wäre ein Wochenschluss oberhalb von 2.700 US-Dollar diesbezüglich ein wichtiger Fingerzeig. Während Gold in puncto Ausbruch bereits einen Erfolg vorweisen kann, bietet sich bei Silber ein etwas anderes Bild. Silber hängt noch fest. Lesen Sie hierzu den Kommentar: „Silberpreis vor der Entscheidung. Diese Produzentenaktie bricht bereits aus“.

Drei Faktoren treiben Gold – Momentum, Momentum und Momentum

Dass Gold sich in den letzten Tagen eindrucksvoll gegen steigende Renditen (so übersprangen unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die Marke von 4 Prozent) und gegen einen robusten US-Dollar stemmte, ließ bereits erwarten, dass sich bei Gold etwas zusammenbraut. Lesen Sie hierzu den Kommentar „3.000 USD bis Jahresende? - Goldpreis macht Ernst. Rallye vor Fortsetzung. Goldaktien brechen aus“

Der Druck im Kessel stieg zuletzt deutlich an. Anleger und Investoren beschäftigen sich zunehmend mit der US-Wahl. Es herrscht eine gewisse Verunsicherung bezüglich des Ausgangs und der daraus resultierenden Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die möglichen Risiken werden abgewogen. Gold profitiert als Hort der Sicherheit. Das „Sicherer-Hafen-Argument“ zieht. Die Geopolitik, die aktuelle Zinssenkung der EZB und das Ausbruchsszenario als solches heizten das Momentum zusätzlich an.

Fazit

Mit der Wiederaufnahme der Rekordjagd hat Gold ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Noch ist unklar, wie weit dieses tragen wird. Doch selbst ein Durchmarsch des Goldpreises auf die 3.000 US-Dollar sollte als mögliches Szenario nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 2.600 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist nach wie vor in den Bereich von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar zu verorten.

Goldaktien – Wenn die Dämme brechen

In zurückliegenden Kommentaren zu Gold und Silber wurden an dieser Stelle verschiedene Produzentenaktien thematisiert, die bereits ein Ausbruchsszenario kreieren konnten. Die Liste wird um einen prominenten Vertreter länger, denn die Aktie des unangefochtenen Platzhirsches Newmont Corp. schickt sich an, Fahrt aufzunehmen. Im Übrigen im Gegensatz zur Aktie von Barrick Gold.

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Situation. Die Aktie des US-amerikanischen Kupferproduzenten Newmont Corp. überwand kürzlich den Kursbereich von 56,2 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) und löste damit ein frisches Kaufsignal aus. Damit öffnete sich die Tür in Richtung 60 US-Dollar. Doch, wie im Fall von Gold gilt auch hier: Der Ausbruch muss sich erst noch manifestieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte