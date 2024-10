Es geht schon wieder los: China-Aktien geben Gas!

Auch in den USA warfen einige Investoren das Handtuch und trennten sich wieder von ihren ADRs, nachdem chinesische Basiswerte in den letzten Wochen noch die höchsten Mittelzuflüsse seit 2008 verzeichnet hatten.

Zeitweise schien es, als würde Anleger in China der Mut verlassen. Nachdem die Vorstellung weiterer Stimulusmaßnahmen am vergangenen Wochenende eher enttäuschend verlief , purzelten in den vergangenen Tagen sowohl an den festlandchinesischen Börsen als auch in Hongkong die Kurse.

Neue Wirtschaftsdaten überraschen positiv

Nach einer Reihe in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten sind China-Aktien wieder oben auf, denn einige der Datenpunkte lagen über den Erwartungen von Volkswirtinnen und Volkswirten.

Zwar lag das Wirtschaftswachstum im abgelaufenen dritten Quartal unter dem Erwartungswert von +1,0 Prozent, das hatte gegenüber dem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr aber keine Konsequenzen, sodass das Plus hier bei den geschätzten +4,6 Prozent lag.

Überraschend positiv entwickelte sich vor allem die Industrieproduktion sowie die Verbraucherausgaben. Während der Ausstoß der chinesischen Industrie gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,4 Prozent gestiegen ist (erwartet wurden lediglich +4,6 Prozent), kletterten die Einzelhandelsumsätze um 3,2 statt der geschätzten 2,5 Prozent.

China-Aktien ziehen wieder an

Auch die Arbeitslosenquote lag mit 5,1 Prozent deutlich unter der Schätzung von 5,3 Prozent. Das weckt die Hoffnung, die chinesische Wirtschaft könnte ihre Talsohle endlich durchschritten haben und befeuerte am Freitag die Risikobereitschaft.

In Hongkong verteuerte sich der Hang-Seng-Index um über 3 Prozent. Noch deutlich stärker legten die festlandchinesischen Handelsplätze zu. In Shenzhen etwa kletterten die Kurse sogar um fast 5 Prozent und machten so einige der in den vergangenen Handelstagen erlittenen Verluste wieder wett.

Halbleiter- und Konsumtitel obenauf

Der Markt in Hongkong ist üblicherweise der von Anlegern im globalen Westen am stärksten beobachtete, da hier die Unternehmen mit der höchsten Reichweite und dem größten Bekanntheitsgrad notiert sind.

Den Index führte nach einer Kursexplosion der Halbleiterhersteller SMIC mit einem Plus von über 14 Prozent an. Die Aktie profitierte von den starken Quartalszahlen des Mitbewerbers Taiwan Semiconductor.

Angetrieben von den überraschend starken Verbraucherausgaben legten auch Reiseveranstalter Trip.com mit einem Plus von über 7 Prozent sowie Konsumgüter- und Elektronikhersteller Xiaomi mit +5,6 Prozent überdurchschnittlich stark zu.

Internetwerte unauffällig, Fahrzeughersteller stark

Chinas Internetwerte Alibaba, Baidu und JD.com blieben mit Kursgewinnen von etwa 2 Prozent unauffällig. Dafür aber konnte einmal mehr BYD mit einem Anstieg von fast 6 Prozent glänzen. Auch die Fahrzeughersteller Geely und Li Auto gehörten mit Aufschlägen von etwa 4 Prozent zu den Gewinnern des Handelstages.

Öl- und Energiewerte hingegen waren am Ende der Kurstafel zu finden. Hier schlägt sich der bei Öl anhaltende Preisdruck nieder, wenngleich sich das Barrel Brent angesichts der überraschend guten Konjunkturdaten bei derzeit 75 US-Dollar stabilisieren kann.

Fazit: Jetzt müssen sich Anleger im Westen ins Zeug legen

Nach einem in den vergangenen Tagen enttäuschenden Handelsverlauf für chinesische Basiswerte ziehen die Kurse am Freitag wieder an. Neue Erkenntnisse zum Zeitplan und Umfang der in Aussicht gestellten Maßnahmen der Zentralregierung gibt es zwar keine, dafür überraschten in der Nacht veröffentlichte Konjunkturdaten positiv.

Ob diese in der Lage sind, die Begeisterung nachhaltig wieder anzufachen, hängt nun auch von Anlegern aus dem globalen Westen und deren Einschätzung ab. Zumindest für in Hongkong gelistete Werte ist das in den USA abgewickelte Handelsvolumen üblicherweise das entscheidende.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion