Marktteilnehmer durch TSMC-Zahlen wieder optimistisch!

Ermutigende Zahlen vom weltgrößten Auftragsfertiger in der Chipindustrie TSMC stützen auch den Kurs von Micron Technology. Damit konnte sich der Speicherchip-Spezialist deutlich vom Kursrückgang am Dienstag dieser Woche erholen. Denn Speicherchips von Micron finden aufgrund ihrer hohen Bandbreite auch Anwendung in den KI-GPUs von NVIDIA. Hier schließt sich der Kreis, nachdem TSMC als Indikator für die Auftragslage von NVIDIA gilt. Die Marktteilnehmer folgern zurecht, dass der KI-Boom weitergeht. Die von ASML ausgehenden Ängste, dass der Boom in der Chipindustrie ein Ende hätte, werden so deutlich relativiert. Aktuell hat TSMC im großen Stil eine Expansion in den USA und Japan vollzogen und plant auch Kapazitäten in Europa. In diesem Fahrwasser könnte auch Micron weiter wachsen.

