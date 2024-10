ARI Motors: Starkes Wachstum und weitere Aufträge

Nach Darstellung von SMC-Research habe ARI Motors Industries SE für das erste Halbjahr ein kräftiges Umsatzwachstum von 60 Prozent gemeldet und darüber hinaus über den Abschluss einiger sehr vielversprechender Rahmenverträge berichtet. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, erwartet die Fortsetzung des steilen Wachstums und konstatiert für die Aktie eine deutliche Unterbewertung.

ARI Motors habe laut SMC-Research für die erste Jahreshälfte ein kräftiges Umsatzwachstum von 60 Prozent auf 3,1 Mio. Euro gemeldet. Leider habe das noch nicht in ein entsprechendes Ergebniswachstum umgemünzt werden können, weil der Materialaufwand fast doppelt so stark zugelegt habe. Das Unternehmen begründe dies mit einer stichtagsbezogenen buchhalterischen Besonderheit und führe an, dass sich die Materialaufwandsquote bereits zwei Monate später, also per Ende August, deutlich normalisiert habe.