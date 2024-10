Interra steigert sein Landpaket auf dem Konzessionsgebiet Stars durch Abstecken um 5.932 Hektar

18. Oktober 2024, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) („Interra“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass es ein 5.932 Hektar („ha“) großes vielversprechendes Gebiet erworben hat, das an das Konzessionsgebiet Stars angrenzt (Abbildung 1). Am 7. Oktober gab Interra bekannt, dass es mit Aurwest Resources Corporation einen Kaufvertrag über Mineralclaims abgeschlossen hat, um 100-prozentiges Recht, Eigentum und Beteiligung am Konzessionsgebiet Stars zu erwerben. Dabei handelt es sich um eine Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung im Frühstadium, die ein Gebiet von 3.761 ha in Zentral-British Columbia abdeckt. Das neu abgesteckte Gebiet steigert das gesamte Mineralpotenzial und den strategischen Wert des Konzessionsgebiets Stars und umfasst ein weiteres Mineralvorkommen und eine markante geophysikalische Anomalie (Abbildung 2) sowie nahegelegene, über Straßen zugängliche Gebiete, auf denen Abholzungsarbeiten möglicherweise neues Grundgestein freigelegt haben. Die kombinierten Claims des Projekts Stars umfassen nun 9.693 ha.