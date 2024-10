Bernstein hebt Ziel für Netflix auf 780 Dollar - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen für das dritte Quartal von 625 auf 780 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Zwar habe das Wachstum der Nutzerzahlen - vor allem wegen der Entwicklung in Lateinamerika - enttäuscht, doch komme eine schwache Entwicklung nicht völlig überraschend, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem stimmten die Unternehmensaussagen zur künftigen Entwicklung zuversichtlich./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 04:05 / UTC