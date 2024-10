Süss MicroTec: Das "Deutsche Nvidia" bricht nach Downgrade ein!

Am Freitag jedoch hat die Aktie mit heftigen Kursverlusten zu kämpfen und bildet mit Verlusten von fast 10 Prozent in beiden Indizes das Schlusslicht. Grund für das abrupte Ende ist ein negativer Analystenkommentar. Das Research-Haus Stifel hat seine Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen.

Mit einer Kursverdoppelung gegenüber dem Jahreswechsel brauchen sich die Anteile der deutschen KI- und Halbleiterhoffnung Süss MicroTec nicht zu verstecken – ganz im Gegenteil führen sie damit den deutschen Technologieindex TecDAX an, während sie im Nebenwerteindex SDAX den zweiten Platz hinter AlzChem belegen.

Kaufempfehlung gestrichen, Kursziel gesenkt

Analyst Florian Sager, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Experten TipRanks allerdings als nicht sehr zuverlässiger Experte gilt, bewertet Süss Microtec nach der in den vergangenen Monaten steilen Rallye nur noch mit "Halten" und sieht einen fairen Wert von 60 Euro. Das entspricht einem um 10 Euro niedrigeren Kursziel als zuvor.

Bei insgesamt 9 Empfehlungen zur Aktie kommt Süss Microtec aber noch immer auf 7 Kaufempfehlungen, während neben Stifel auch die DZ Bank eine Position zum Halten sieht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 77 Euro, was gegenüber dem Kurs vom Freitagvormittag eine Upside von rund 35 Prozent bedeutet.

Kursverluste trüben Chartbild erheblich ein

Auf das Downgrade reagiert die Aktie mit empfindlichen Verlusten in Höhe von rund 11 Prozent. Damit knüpft Süss MicroTec an die Abgaben der Vortage an, nachdem das schwache Abschneiden von Halbleiterzulieferer ASML Chip-Aktien rund um den Globus belastet hatte und die starken Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor wiederum nur Nvidia und Micron signifikant auf die Beine geholfen hat.

Die jüngste Korrektur der Aktie trübt das Chartbild empfindlich ein, denn einerseits droht das jüngst entstandene Top als mögliches Trendwendeereignis bestätigt zu werden. Andererseits ist mit der 50-Tage-Linie bereits eine wichtige Unterstützung gerissen worden, sodass Verluste bis zur 200-Tage-Linie drohen, die aktuell im Support-Bereich um 50 Euro notiert.

Fazit: Rücksetzer könnte Einstiegschance bedeuten

Ein Downgrade für die Aktie von Süss MicroTec sorgt am Freitagvormittag für empfindliche Gewinnmitnahmen und fortgesetzte Kursverluste, was die mittelfristigen Aussichten aus technischer Perspektive einzutrüben droht.

Mit Blick auf die fundamentalen Daten könnte der aktuelle Rücksetzer, sobald ein Boden gefunden ist, aber eine Kaufgelegenheit darstellen, denn mit einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 sowie einem für 2025 geschätzten KGV von 21 ist die Aktie bei einem prognostizierten Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich moderat bewertet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion