MünchenerRück-Inline-Optionscheine mit hohen Seitwärtschancen

Die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) legte, nur von kurzen Korrekturen unterbrochen in den vergangenen 12 Monaten um 33 Prozent zu und verzeichnete am 16.10.24 bei 512,80 Euro ein neues Jahreshoch, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 503,60 Euro nachzugeben. Obwohl die Experten von Goldman Sachs die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie leicht reduziert hatten bekräftigten sie mit einem Kursziel von 557 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Wenn die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Monaten nicht mehr kräftig ansteigt oder nachgibt, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der MünchenerRück-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.