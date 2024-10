DAX weiter auf Kurs 20.000

Nach dem Schock des niederländischen Chipanlagenbauers ASML und der Wiedergutmachung durch TSMC aus Taiwan konnte mit Netflix nun auch das erste große Technologieunternehmen in den USA die Anleger mit Zahlen und Ausblick überzeugen. In Kombination mit guten Wirtschaftsdaten aus den USA und Hoffnung gebenden Zahlen zum Wachstum in China bleibt auch der Deutsche Aktienindex heute Morgen gut unterwegs und behält die 20.000er Marke fest im Blick.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Vor allem das billigere, werbefinanzierte Abonnement des Streaming-Anbieters Netflix lockt neue Kunden an, das Plus lag hier bei 35 Prozent. Der Plan ist, die so geringeren Einnahmen in Zukunft durch neue Anzeigenkunden zu kompensieren. Klappt das nicht und die Vollzahler bleiben aus, könnte das Wachstum gefährdet und die Aktie deutlich zu teuer sein. Gestern gewann das Papier noch einmal fünf Prozent hinzu und liegt damit in diesem Jahr bei einem Plus von über 50 Prozent.

Geldpolitisch hat die Europäische Zentralbank gestern weiter grünes Licht für sinkende Zinsen und damit auch den Aktienmarkt gegeben. Die trüben Wachstumsaussichten in der Eurozone waren das große Thema auf der Pressekonferenz mit Christine Lagarde, weshalb die Anleger davon ausgehen, dass der dritten Zinssenkung gestern noch eine vierte zum Abschluss des Jahres folgen wird.