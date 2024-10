Denn sie wissen nicht, was sie tun! (FOTO)

Memmingen (ots) - Die deutsche Transformation der Energiewende gleicht einem

Drehbuch für Wohlstandsvernichtung, und diese hat mittlerweile

selbstzerstörerische Kräfte angenommen. Die Bundesregierung gibt buchstäblich

"Gas" bei der Deindustrialisierung.



Nicht nur die Stromkosten steigen in der Gesamtkalkulation rasant an, nun auch

die Gaskosten.





Am 15.10. veröffentlichten die Netzbetreiber die voraussichtlichen (nochunverbindlichen) Netzentgelte für 2025.Erdgas wird zum Auslaufmodell: 2045 ist "Feierabend"Die massiven Preissteigerungen sind darauf zurückzuführen, dass die RegierungErdgas als Auslaufmodell erklärt und den Ausstieg für 2045 vorgezogen hat.Die Gasnetzbetreiber dürfen deshalb ihre Netze und die damit verbunden Kostenschneller abschreiben ("#KANU 2.0"). Zudem wird die Anzahl der Gasverbraucherauf Grund der Wärmewende und Umstellung auf Wärmepumpen weniger. Die Kostenwerden daher auf die verbleibenden Nutzer umgelegt.Somit kommt wohl der Beschleuniger für den Ausstieg aus dem Gasgeschäft schon ab2025 über die NNE und nicht erst 2027 mit dem freien Handel für dieCO2-Zertifikate, welche die Preise nochmals gravierend ansteigen lassen wird.Bereits ab 01.01.25 steigen die CO2-Zertifikate (Festpreis von 40 auf 55 EUR/tCO2). Dadurch werden sich die Nebenkosten im Gas Bezug von aktuell 0,8 auf 1ct/kWh ab 01.01.25 erhöhen.Die geplante Änderung der Gasspeicherumlage (aktuell EUR 2,50/MWh - 0,25 ct/kwh)wird zu einer zusätzlichen Steigerung der Kosten um ca. 0,3 ct/kWh führen, da ab2025 ausländische Gasimporteure keine Kosten diesbezüglich tragen müssen.Erneutes Abschalten, bevor Alternativen verfügbar sindBisher liegen die Ergebnisse der Wärmeplanungen noch nicht vor. Dennoch begehtdie Regierung erneut den Fehler, ein funktionierendes System "abzuschalten" bzw."abzuschreiben" und in der öffentlichen Wahrnehmung für überholt zu erklären,bevor eine neue Technologie in Sicht bzw. gesichert verfügbar ist. Sie folgtdamit einer 500 Jahre alten Taktik des Konquistadors Cortes, die eigenen Schiffezu verbrennen, um jeden Rückweg zu verbauen. Somit verblieb nur Sieg oderUntergang. Das ist nicht nur fahrlässig und unverantwortlich, sondern wird auchder Daseinsvorsorge nicht mehr gerecht.KraftwerkstrategieWeiterhin ist fraglich, wie der eingeschlagene Weg zur im Februar 2024verabschiedeten Kraftwerkstrategie passen soll. Nach Wunsch der Bundesregierungsollen Gaskraftwerke künftig das Rückgrat der Energieversorgung darstellen, wenndie regenerativ verfügbare Leistung den Bedarf nicht decken kann. Diese sollen