Gold steigt heute Nacht erstmals über die Marke von 2700 Dollar - das Timing des Anstiegs dürfte kein Zufall sein: denn US-Finanzministerin Janet Yellen hat das nachgeholt, was aus bisher unerklärten Gründen seit 10.Oktober längst überfällig war: die Höhe der neuen Schulden. Diese sind in nur drei Wochen um sage und schreibe 500 Milliarden Dollar gestiegen - die Schulden-Orgie der USA artet also immer weiter aus. Da US-Staatsanleihen aufgrund dieser Schulden-Orgie kein wirklich sicherer Hafen mehr sind (daher steigen die Renditen, ergo die Risikoprämien), bleibt laut Bank of America nur noch Gold als Fluchtvehikel. Heute kleiner Verfall in den USA - auffallend war gestern, dass trotz der durch die Zahlen von TSMC wiederbelebte KI-Hype nicht gereicht hat, um den Nasdaq deutlich im Plus schließen zu lassen..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis übersteigt erstmals 2.700 USD und setzt Rekordlauf fort

2. EZB-Vertreter: Sinkende Zinsen im Dezember sehr wahrscheinlich

Das Video "Gold steigt über 2700 Dollar nach Horror-Schulden-Zahl aus USA!" sehen Sie hier..