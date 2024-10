+72 Prozent in 1 Jahr: Diese Medizintechnik-Aktie ist einfach nicht aufzuhalten!

Ein Plus von 72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten ist die beeindruckende Bilanz der Anteile von Intuitive Surgical , einem Hersteller von weltweit einzigartigen Operationsrobotern. Damit konnte der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um mehr als das Doppelte outperformt werden.

Nach Schwierigkeiten wieder auf Wachstumskurs

Zeitweise war das Papier allerdings starken Schwankungen unterworfen, vor allem die Corona-Pandemie bedeutete für die Geschäftsentwicklung des Konzerns einen tiefen Einschnitt. Die Zahl der weltweit durchgeführten Operationen war während des Pandemiegeschehens weltweit eingebrochen und führte sowohl zu einer geringeren Nachfrage nach neuen Systemen als auch von Verbrauchsmaterial.

Seit einigen Quartalen ist Intuitive Surgical aber wieder zurück auf dem Wachstumspfad und profitiert dabei auch von einer Erholung auf dem wichtigen Wachstumsmarkt China, der nach den USA der weltweit zweitgrößte Markt für den Einsatz von OP-Robotern ist.

Umsatz- und Gewinnergebnis deutlich über den Erwartungen

Die verbesserte Geschäftsentwicklung wurde durch die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen bestätigt. Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahreswert um 17,2 Prozent auf 2,04 Milliarden US-Dollar, womit die Analystenerwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten.

Auch die Ertragslage des Unternehmens steigerte sich deutlich. Intuitive Surgical verbesserte sich beim bereinigten Gewinn auf 1,84 US-Dollar pro Aktie, was um 20 Cent über den Schätzungen und um 38 Cent beziehungsweise 26,0 Prozent über dem vor 12 Monaten erzielten Wert lag.

Zahl weltweit installierter Systeme nimmt weiter zu

Die Umsatz- und Gewinnsteigerung des Unternehmens wurde begünstigt durch eine deutlich gestiegene Zahl von Auslieferungen. Installierte der Konzern im Vorjahresquartal noch 312 Operationssysteme, waren es in den zurückliegenden drei Monaten bereits 379 Roboter. Davon entfielen 110 Systeme auf das neue da-Vinci-5-Modell.

Weltweit sind inzwischen 9.539 Operationsroboter des Unternehmens installiert, was für einen wachsenden Bedarf an Verbrauchsmaterial sowie Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sorgt und so langfristig verbesserte Wachstumsaussichten bedeutet.

Anleger greifen zu, Ausbruch über 500 US-Dollar zeichnet sich ab

Der Nettoertrag von Intuitive Surgical kletterte um 28 Prozent auf knapp 670 Millionen US-Dollar, was eine herausragende Nettomarge von fast 33 Prozent bedeutet und dazu führt, dass das schuldenfreie Unternehmen einen immer höheren Cash-Bestand aufweist. Die liquiden Mittel sind auf inzwischen 8,3 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Kaum überraschend finden die Zahlen angesichts der starken Geschäftsentwicklung sowie der makellosen Unternehmensbilanz Anklang bei den Anlegern. Nachdem die Aktie in der US-Nachbörse Kursgewinne in Höhe von 7 Prozent verzeichnete, steht am Freitagmittag ein vorbörslicher Anstieg von 6 Prozent zu Buche.

Haben diese Kursgewinne vor dem Wochenende bestand, verteuert sich die Aktie erstmals über 500 US-Dollar und steht damit vor einem charttechnischen Ausbruch, nachdem Intuitive Surgical in den vergangenen zwei Monaten auf hohem Niveau seitwärts konsolidierte.

Fazit: Starke Geschäftsentwicklung, aber enorm hohe Bewertung

So beeindruckend sowohl die Aktienkurs- als auch die Geschäftsentwicklung ist, bleiben angesichts der hohen Bewertung Fragen nach dem zukünftigen Potenzial der Anteile offen. Wenngleich das Unternehmen seine Erlöse in den vergangenen Quartalen zuverlässig mit Wachstumsraten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich verbessern konnte, liegt das für das kommende Geschäftsjahr erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 61.

Selbst wenn man die hervorragende Ertragsstärke in Rechnung stellt, ist das enorm, denn das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt mit 63 ähnlich hoch und außerdem um mehr als ein Drittel über dem Fünfjahresdurchschnitt. Insofern stehen Anleger vor der Wahl, auf die technische Analyse zu vertrauen und den Ausbruch über 500 US-Dollar zu kaufen oder die Aktie vor dem Hintergrund ihrer hohen Bewertung zu vermeiden und sich nach Alternativen umzusehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

