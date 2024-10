Ziele abgearbeitet

Nachdem bei IBM bei 206,22 US-Dollar im März 2013 das vorläufig letzte Hoch ausgebildet worden war, ging die Aktien in eine mehrjährige Konsolidierung über, bis März 2020 ging es hierbei auf 86,50 US-Dollar zurück. Seitdem allerdings hat sich das Chartbild sichtlich verbessert, es hielt wieder eine Trendwende Einzug. Seit Anfang dieses Jahres zündete eine ungeahnt steile Rallye und beschleunigte auf 237,37 US-Dollar in dieser Woche. Der erfolgreiche Ausbruch über die Vorgängerhochs aus 2013 hat damit mittelfristige Signalwirkung entfaltet, kurzzeitig sollten sich Investoren langsam aber auf einen Pullback einstellen.

Das Anfang September zuletzt ausgerufene Kursziel für die IBM-Aktie lag bei 238,34 US-Dollar und wurde annähernd mit einem Anstieg an 237,37 US-Dollar abgearbeitet. Sollten sich demnächst die Hinweise auf eine Pullback-Bewegung verdichten, könnte die IBM-Akte zurück an die Jahreshochs aus 2013 bei 206,22 US-Dollar im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks zurücksetzen. Genau dort würde sich ein neuerlicher Long-Einstieg mit einem Zielhorizont bei 275,34 US-Dollar anbieten. Sollte die Aktie doch unerwartet unter 196,90 US-Dollar zurücksetzen, würde ein Rückfall in die vorherige Handelsspanne mit entsprechenden Abwärtsrisiken auf 165,69 US-Dollar drohen. Aus technischer Sicht kann ein solches Szenario derzeit aber nicht untermauert werden.

IBM Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Im Tagesstart ergeben sich erste mahnende Kursmuster hin zu einem Pullback zurück auf 206,22 US-Dollar. Genau dieses Niveau würde sich im Anschluss für einen Long-Einstieg beispielshalber über das mit einem Hebel von 5,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG99M1 anbieten. Unter der Annahme einer Rallyefortsetzung an 275,34 US-Dollar ergibt sich Aufwärtspotenzial von mindestens 94 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 7,90 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich aber noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.