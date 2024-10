Mobile World Capital Barcelona lanciert die MWCapital Awards zur Förderung einer nachhaltigen digitalen Transformation

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Diese neue internationale Initiative zielt darauf ab, innovative digitaleTransformationsprojekte auszuzeichnen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzenund mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltigeEntwicklungsziele (SDGs) in Einklang stehen.- Die strategischen Partner GSMA Foundry und B Lab Spain werden eine zentraleund beratende Rolle spielen, um die Nachhaltigkeit im digitalen Bereich zufördern und eine inklusivere, gerechtere und damit nachhaltigere Zukunft zuschaffen.- Eine internationale Jury wählt 15 Finalisten aus, die international bekanntgemacht werden, und 6 Gewinner, die die Gelegenheit haben werden, ihre Arbeitauf dem MWC Barcelona 2026 zu präsentieren.Da sich die weltweite Aufmerksamkeit zunehmend auf die Schnittstelle zwischenTechnologie und Nachhaltigkeit verlagert, hat Mobile World Capital Barcelona mitUnterstützung von GSMA Foundry und B Lab Spain, die Einführung der MWCapitalAwards bekannt gegeben: Technologien für eine nachhaltige Zukunft . Mit dieserneuen internationalen Initiative sollen bahnbrechende Projekte ausgezeichnetwerden, die die digitale Transformation nutzen, um die Ziele für nachhaltigeEntwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen. Dabei liegt derSchwerpunkt auf der Erzielung einer dreifachen Wirkung: wirtschaftlich, sozialund ökologisch.Die Auszeichnungen spiegeln die Vision von MWCapital von einemverantwortungsvollen, vorausschauenden digitalen Wandel wider, bei dem dieTechnologie als Katalysator für die Lösung dringender globaler Probleme wieUngleichheit, Klimawandel und digitale Integration dient. "Wir glauben an eineZukunft, in der digitale Innovation und Nachhaltigkeit untrennbar miteinanderverbunden sind", sagt Francesc Fajula , Geschäftsführer von Mobile World CapitalBarcelona. "Mit diesen Preisen wollen wir wegweisende technologische Projekteauszeichnen, die aktiv zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt beitragen."Die MWCapital Awards sind mehr als ein einfacher Wettbewerb und sollen dieglobale Zusammenarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit fördern. Unterstützt wirddie Initiative von den strategischen Partnern B Lab Spain und GSMA Foundry , diebeide in den Prozess eingebunden sind. Das B Lab wird nicht nur als Berater undJurymitglied fungieren, sondern auch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit undindividuelle Aktionspläne für die 15 Finalisten anbieten, während GSMA Foundry(https://www.gsma.com/get-involved/gsma-foundry/) , das Innovationszentrum vonGSMA, seine globalen Plattformen nutzen wird, um die Sichtbarkeit derSiegerprojekte zu erhöhen.