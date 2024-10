Selenskyj ruft Westen zur Einheit gegen Russland auf

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Auftritt bei der Nato in Brüssel den Westen zum vereinten Kampf gegen Kremlchef Wladimir Putin aufgerufen. "Gerade jetzt müssen wir entschlossen und geschlossen handeln, um zu verhindern, dass Putin an Stärke gewinnt und den Krieg weiter anheizt", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Nur durch gemeinsamen Druck auf Russland unter Einsatz aller verfügbaren Mittel und Instrumente können wir unser Ziel eines echten und gerechten Friedens so schnell wie möglich erreichen."

In Berlin kommen an diesem Freitag US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer zusammen. Sie wollen auch über den seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. Es brauche "Waffen und Ausrüstung für unsere Kämpfer, Luftverteidigungssysteme, Langstreckenfähigkeiten und - ganz entscheidend - die Stärkung unserer Verteidigungsindustrie durch angemessene Investitionen", schrieb Selenskyj./mau/DP/ngu