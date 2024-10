Warburg Research hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Buy'

Rastelly schrieb 16.10.24, 12:23

Hallo Kampfkater, leider noch Handy:

bitte Bedenken es wird irgendwann einen Lastenausgleich für Old Germany geben! Wie es im Umfeld aussieht kann ich nicht beurteilen. Aber die Anlage in der Aktie ist nicht verkehrt!

Bin investiert, nach dem Absturz - noch zu Userzeiten von Valueanleger - leider hat er sich verabschiedet. Ich habe auch nicht vor, mich so schnell azs der Anlage zu verabschieden

Gruss RS