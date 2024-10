JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Phase-IIb/III-Daten zu Clesrovimab bestätigen ein schwächeres Profil der Wirksamkeit bei RSV-Infektionen, obwohl die Wirksamkeit mit Blick auf die Vermeidung von Krankenhausaufenthalte wie erwartet sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 08:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 08:21 / BST