DFL schreibt TV-Rechte Ende November neu aus

auf den Punkt gebracht ... würde sogar sagen Raab ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf der TurnaroundtorteDie Presse liebt es Helden runter zu schreiben , diese hängen zu sehen ......nix ist besser für die Auflage als wenn ein Raab scheitert ... egal ob Til Schweiger ... jetzt der Petro Lombardi .. oder Raab .. das Volk will die Millionäre am Boden liegen sehen....und dann wird nachgetreten ...voll in die Fr....... so bekommt man in seinem erbärmlichen Leben seine Neid und Missgunstkomplexe besser unter Kontrolle und kann sich auf die Schenkel klatschen und genüsslich im Garten den Gartenzwerg von rechts nach links setzen ..damit der Nachbar das auch mitbekommt