Netflix steuern nach Quartalszahlen auf Rekordhoch zu

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach positiv aufgenommen Quartalszahlen nähern sich die Aktien von Netflix in Riesenschritten ihrem erst vor einer Woche erreichten Rekordhoch. Im Frankfurter Handel zogen die Aktien des Streamingdienstes bis zum Freitagmittag um 4,6 Prozent auf 670,90 Euro an. Umgerechnet in US-Dollar ergibt dies einen Kurs von gut 727 Dollar. Damit fehlt nicht mehr viel zum vor sieben Tagen im US-Handel erreichten Höchststand von 736 Dollar.

Netflix habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und die Neukundenzahl deutlich gesteigert, schrieb der Experte James Heaney vom Analysehaus Jefferies. Das Schlussquartal des Jahres dürfte bei der Abonnentenzahl noch viel stärker verlaufen.