ZDK unterstützt Autoländer im Bundesrat

Berlin (ots) - Das Deutsche Kfz-Gewerbe macht Druck auf die Politik in punkto

Unterstützung für die Automobilwirtschaft. Am Tag einer Entschließung des

Bundesrats zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der krisenbehafteten Branche,

fordert der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) eine Lockerung

der CO2-Vorgaben der EU. Andernfalls drohen Herstellern und Handel große

Einbußen.



"Die gesetzlich festgeschriebene Reduktion der CO2-Flottengrenzwerte geht völlig

an der wirtschaftlichen Realität vorbei", sagt ZDK-Vizepräsident Thomas

Peckruhn. "Dieser Mechanismus muss dringend den Realitäten angepasst werden -

dazu gehört auch, die geplante Revision der Flottengrenzwerte um ein Jahr

vorzuziehen."







Entschließungsantrags der Länder Niedersachsen und Saarland zur Sicherung von

Arbeitsplätzen und Investitionen in der Automobilindustrie. In seiner

Entschließung stellt der Bundesrat fest, dass die stufenweise Absenkung der

CO2-Flottenemissionen aufgrund der drohenden hohen Strafzahlungen ab 2025 einen

Standort- und Wettbewerbsnachteil für die deutsche und europäische Autoindustrie

darstellt. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, sich gegenüber der

EU-Kommission für die Umwandlung der Zielerreichung "von harten Stufen in einen

linearen und marktgerechteren Absenkungspfad" einzusetzen.



"Wir sind fest davon überzeugt, dass die CO2-Reduktionsziele für 2025 unter den

derzeitigen Marktbedingungen nicht umsetzbar sind", betont Peckruhn. Um die

strengen EU-Grenzwerte zu erreichen, müssten die Hersteller deutlich mehr

Elektroautos verkaufen als bisher.



Die Anschaffungskosten eines E-Fahrzeugs sind jedoch nach wie vor zu hoch, die

Vorbehalte der Kunden zu groß und die Ladeinfrastruktur zu lückenhaft, so

Peckruhn.



Der Absatz batterieelektrischer Neuwagen (BEV) ist in Deutschland im August mit

einem Minus von 69 Prozent regelrecht kollabiert, und zeigte auch über die

gesamte EU mit minus 44 Prozent einen Einbruch. "Wir stehen im täglichen Kontakt

mit unseren Kunden und sehen eine tief ausgeprägte Zurückhaltung der Käufer

gegenüber E-Autos", sagt Peckruhn, der auch Sprecher des Fabrikatshandels in

Deutschland ist. "Nicht nur den Herstellern drohen in einem solchen Szenario

Strafzahlungen, auch der stationäre Fabrikatshandel erleidet Nachteile, die auf

die Erträge drücken."



Am 24. Oktober wird die Bundesregierung voraussichtlich einen Maßnahmenkatalog

vorlegen, um die schleppende Automobilkonjunktur anzukurbeln. Mit dem heutigen

Vorstoß möchte der ZDK die Interessen der rund 40.000 Autohäuser sowie der

Kfz-Betriebe mit ihren 470.000 Beschäftigten adäquat vertreten wissen.



