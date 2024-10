ASML-Gewinnschock verdaut: "Crash bringt Einstiegschancen mit sich"

Der plötzliche Kursrutsch zeigt, wie überrascht der Markt von der Prognose war. ASML erwartet nun für das Jahr 2025 einen Nettoumsatz von 30 bis 35 Milliarden Euro, was unter der bisherigen Schätzung von 35,8 Milliarden Euro liegt.

Analysten sehen den Hauptgrund für die gesenkten Erwartungen in verzögerten Investitionen von Kunden wie Samsung und Intel. "Wir glauben, dass Intel der Hauptfaktor ist", erklärte Morningstar-Analyst Javier Correonero in einem Bericht. Intel hatte kürzlich die Eröffnung einer neuen Chipfabrik in Magdeburg verschoben, was auf weitere Verzögerungen hinweisen könnte. Auch Samsung hat in einem Brief an Investoren auf Schwierigkeiten im Technologiebereich hingewiesen.