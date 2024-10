Adrian und Oliver Bauer erklären, warum sich Handwerksunternehmen neu erfinden müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wangen an der Aare (ots) - Handwerksunternehmen sehen sich heutzutage zunehmendder Herausforderung gegenüber, sich in einem zunehmend digitalen und globalenMarkt zu behaupten. Genau hier liegt jedoch der Schlüssel zur eigenenWettbewerbsfähigkeit. Adrian und Oliver Bauer, Geschäftsführer der ProjektBauerGmbH, haben es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe mit einer gezieltenBeratung bei ihrer Positionierung zu unterstützen. Warum sichHandwerksunternehmen heutzutage neu erfinden müssen, um zukunftsfähig zubleiben, verraten die beiden Experten im Folgenden.Die Handwerksbranche erlebt derzeit den größten Veränderungsprozess der letzten20 Jahre: Die Digitalisierung, der Einfluss von künstlicher Intelligenz und derGenerationenwechsel verändern die Branche grundlegend. Und auch der Wettbewerbum Sichtbarkeit und Wahrnehmung erreicht neue Dimensionen. Handwerksunternehmensehen sich angesichts dieser Entwicklungen der Herausforderung gegenüber, sichin einem zunehmend digitalen und globalen Markt zu behaupten. Viele von ihnenhaben allerdings Schwierigkeiten, mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu haltenund dem ständigen Fortschritt offen zu begegnen. Zudem erfordert der Wandel vontraditionellen zu digitalen Geschäftsmodellen erhebliche Investitionen undtiefgreifendes Fachwissen, was viele Unternehmen an ihre Grenzen bringt. "In derheutigen Wirtschaftslandschaft ist die Digitalisierung ein zentraler Treiber fürEffizienz und Innovation", betont Adrian Bauer, der gemeinsam mit Oliver Bauerdie ProjektBauer GmbH gegründet hat. "Leider wissen viele Handwerksbetriebeschlichtweg nicht, wie sie mit den digitalen Entwicklungen Schritt haltensollen, um effektiv Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen.""Zwar erkennen die meisten Handwerksunternehmen die Dringlichkeit einerdigitalen Transformation, allerdings sehen sie sich oft Widerständen undEinschränkungen gegenüber", fährt Oliver Bauer fort. "Das Problem: Unternehmen,die den Anschluss an die digitalen Entwicklungen verpassen, können sich in allerRegel nur schwer von diesem Nachteil erholen." Adrian und Oliver Bauer wissen,wovon sie sprechen: Sie sind selbst ausgebildete Handwerker und daher mit denHerausforderungen der Branche bestens vertraut. Ihre Erfahrung und Expertisenutzen sie heute, um Handwerksbetriebe zu unterstützen. Ihre Dienstleistungenumfassen unter anderem individuelle Eins-zu-eins-Workshops, die sich über einenZeitraum von mindestens sechs Monaten erstrecken. Dabei behandeln die beiden