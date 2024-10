ThyssenKrupp-Aktie mit Lebenszeichen!

Ein Minus von fast 50 Prozent ist die in diesem Jahr traurige Bilanz der Aktie von ThyssenKrupp . Die Kombination aus anhaltend schwacher Stahlnachfrage und hohen Energiepreisen hat das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ohnehin hart umkämpfte Marktumfeld für die Essener noch herausfordernder gemacht.

Sind das die entscheidenden Kursgewinne?

Die in der Nacht veröffentlichten, überraschend guten Konjunkturdaten aus China sorgen am Freitag jedoch zumindest für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Der genügt für Kursgewinne von etwa 3 Prozent und könnte auch charttechnisch relevant sein, wie der Blick in den Kursverlauf zeigt.

Durchaus überraschende Kurserholung

Die letzte Bestandsaufnahme bescheinigte der ThyssenKrupp-Aktie aufgrund der übergeordnet schwachen technischen Indikation nur geringe Anstiegschancen. Inzwischen hat sich die Ausgangslage jedoch deutlich verbessert.

Mithilfe der Kursgewinne der vergangenen Wochen, angetrieben von den Hoffnungen auch eines Endes der schwachen Baukonjunktur in China, dem weltweit wichtigsten Stahlverbraucher, gelang der Aktie nicht nur die Zurückeroberung der 50-Tage-Linie, sondern auch der Ausbruch aus dem die vergangenen 11 Monate bestimmenden Abwärtstrendkanals.

Ist das schon eine erstes prozyklisches Kaufsignal?

Dieser Ausbruch ist in den letzten Handelstagen zwar unter Druck geraten, konnte jedoch gemeinsam mit der 50-Tage-Linie verteidigt werden. Genau von dieser aus starten am Freitag erneute Erholungsgewinne, was den Unterstützungsbereich um 3,10 Euro bestätigt und eine weitere Anstiegschance bis an den Widerstand von 3,50 Euro bedeutet.

Auch die technische Indikation zeigt sich inzwischen verbessert. Im Zuge der Konsolidierung der vergangenen Tage ist der Trendstärkeindikator MACD zwar wieder unter seine Signallinie gefallen, die Nulllinie konnte aber behauptet werden, was einen intakten kurzfristigen Aufwärtstrend anzeigt.

Gleichzeitig hat der Relative-Stärke-Index von einem Schwäche anzeigenden Niveau auf ein zumindest neutrales umgeschwenkt. Das macht fortgesetzte Kursgewinne zwar nicht zwingend erforderlich, steht ihnen aber auch nicht im Wege, sodass die Aktie vor einer Zwischenrallye mit einem Umfang von 10 Prozent stehen könnte.

Fazit: Ein zartes Pflänzchen Hoffnung

Die nächste Entscheidung würde dann bei 3,50 Euro fallen, wo entweder der Weg frei in Richtung 4,00 Euro gemacht wird oder erneut ein Pullback in Richtung 3,00 Euro erzwungen wird.

Während die jüngsten Verbesserungen für ein erstes prozyklisches Signal gesorgt haben, das von den bullishen Divergenzen in der technischen Indikation unterstützt wird, würde ein erneuter Rückfall unter 3,00 Euro weitere Schwäche und aller Voraussicht nach neue 52-Wochen-Tiefs und damit ein Verkaufssignal bedeuten.

Anleger, die eine Trendwende der Aktie spielen wollen, können das zarte Pflänzchen Hoffnung kaufen, sollten sich aber mit einem Stopp-Loss im Bereich von 3,00 Euro absichern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion