Ulrich Zorn (CSR): CSR-KOMMENTAR 09/2024

Am 26. September 2024 hat der Goldpreis mit einem Schlusskurs von 2.672 USD je Unze ein neues Allzeithoch markiert.

Warum ist der Goldpreis so hoch? Diese Frage haben wir ChatGPT gestellt und folgende Antworten (in grauer Schrift) dazu erhalten. Diese haben wir einer Prüfung und Bewertung aus unserer Sicht unterzogen (in schwarzer Schrift und Grafiken).