17. Oktober 2024, Agorana Media Group, Vancouver: Steppe Gold Inc. produziert mehr als 17.000 Unzen im III. Quartal 2024. Gesamtproduktion liegt am oberen Ende der Prognosen. Massive Unterbewertung bietet hervorragendes Einstiegspotential.

Steppe Gold Inc. (Symbol Frankfurt: 2J9/ WKN A2JMMP/ ISIN CA85913R2063/ Symbol TSX: STGO) präsentiert sich auch heute noch als völlig unterbewerteter Goldproduzent. Am 1. August 2024 hat Steppe Gold die Übernahme von Boroo Gold LLC erfolgreich abgeschlossen. Der gesamte Integrationsprozess verläuft 100% reibungslos. Das Unternehmen kann berichten, dass die kombinierte Produktion aus beiden Goldminen im dritten Quartal 2024 insgesamt 17.773 Unzen Gold betragen hat. Darüber hinaus bekräftigt Steppe Gold seine Produktionsprognose für die zweite Jahreshälfte 2024, die auf 33.360 Unzen geschätzt wird und damit am oberen Ende der zuvor angekündigten Bandbreite von 30.000 bis 35.000 Unzen liegt (siehe Pressemitteilung vom 14. August 2024). Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen eine solide Produktion von bereits 80.000 Unzen Gold und für 2026 sind 150.000 Unzen geplant.

Die Integration schreitet in allen Betriebsbereichen zügig voran und führt zu erheblichen Kosteneinsparungen. Dazu gehören Strategien für den Großeinkauf, die Optimierung der Betriebsabläufe durch den Austausch bewährter Verfahren, bessere Konditionen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen sowie die rechtzeitige Beschaffung von langfristig benötigten Artikeln, die für die Phase 2 – die Erweiterung der ATO Mine entscheidend sind. Die Teams haben sich ergänzende Fähigkeiten in dem Merger vereint, und tragen so kontinuierlich zur Leistungssteigerung bei, indem sie neue Initiativen zur weiteren Optimierung der Abläufe anstoßen.

Sowohl Steppe Gold als auch Boroo Gold verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich des Umweltschutzes in der Mongolei. Das integrierte Team verpflichtet sich, das ESG-Rahmenwerk (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von Steppe Gold weiter zu stärken, um nachhaltiges Wachstum und die Einhaltung höchster ethischer Standards zu gewährleisten.

Dank positiver operativer Cashflows und massiv gestiegenen Goldreserven, konzentriert sich das Explorationsteam von Steppe Gold nun darauf, die Explorations- und Ressourcenerweiterungschancen in der Nähe der bestehenden Minen zu optimieren, um das Potenzial für neue Entdeckungen zu maximieren. Das Unternehmen plant die Wiederaufnahme der Explorationsarbeiten auf der Uudam-Khundii Liegenschaft und prüft darüber hinaus mehrere vielversprechende Projekte in der westlichen Mongolei. Als größter Primärgoldproduzent der Mongolei untersucht Steppe Gold zudem aktiv weitere Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen, um das Portfolio weiter zu stärken.

