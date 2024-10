Wie Hörgeräte mit KI den Markt revolutionieren (FOTO)

München (ots) - Mit der Phonak Infinio Produktreihe präsentiert GEERS seinen

Kunden eine bahnbrechende Marktneuheit: Die KI-Hörgeräte

(https://www.geers.de/infinio/) der neuen Generation läuten eine Revolution in

der Klangverarbeitung ein und ermöglichen ihren Nutzern ein nie da gewesenes

Hörerlebnis. Audéo Sphere(TM) Infinio Geräte nutzen die Vorteile der künstlichen

Intelligenz wie nie zuvor - so werden unerwünschte Umgebungsgeräusche

herausgefiltert und Gespräche in einer einzigartigen Klangqualität dargestellt.



KI-Technologien sind in aller Munde und revolutionieren gerade unzählige

Branchen und Produkte. Das unschätzbare Potenzial von KI in der Medizin und in

Medizinprodukten wie Hörgeräten wird durch GEERS und die Phonak Infinio

Produktreihe für wahrlich innovative Hörlösungen genutzt und eingesetzt.







Herausforderungen der Hörakustik



Leider keine Seltenheit: Menschen mit Hörverlust sehen sich bislang oft der

Situation ausgesetzt, dass ihre Hörgeräte bei Gesprächen in lauten Umgebungen

nicht zufriedenstellend mit dem Lärm mithalten können. Da die Geräte nicht in

ausreichendem Maße zwischen Sprache und Umgebungsgeräuschen unterscheiden

können, lässt die Qualität des Klangerlebnisses drastisch nach. Dies hat ein

angestrengtes Hörverhalten sowie damit verbunden das Meiden von Gesprächen in

lauten Umgebungen zur Folge.



Zusätzlich läuft das Zuordnen von Sprache bei Gesprächen mit mehreren Personen

bislang nicht immer fehlerfrei ab. Es vergehen nicht selten wichtige

Augenblicke, bis die Hörgeräte den Wechsel eines Sprechers registriert und

dementsprechend im Klang angepasst haben - auch dies ist mit einer hohen

Höranstrengung verbunden, können Wörter oder ganze Satzanfänge doch manchmal

nicht richtig verstanden werden.



Darüber hinaus lässt die Konnektivität zu wünschen übrig, besonders bei älteren

Modellen. Ist man beispielsweise mit dem Fernseher verbunden und verlässt kurz

den Raum, so ist es nicht unüblich, dass die Bluetooth-Verbindung abreißt und

neu hergestellt werden muss. Dieses kostet nicht nur das Verständnis der

filmischen Handlung, sondern insbesondere Nerven.



Alles Tatsachen, die GEERS mit den KI-Hörgeräten von Phonak nicht weiter

hinnehmen möchte. Um Menschen mit Hörverlust eine uneingeschränkte Teilnahme an

sozialen Interaktionen sowie eine zuverlässige Konnektivität mit Kommunikations-

und Unterhaltungsgeräten ermöglichen zu können, wurden die bisher bekannten

Grenzen der Hörtechnologie in Frage gestellt. Das Ergebnis sind die innovativen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Sonova Holding Aktie Beiträge: 82 Beiträge: Problem erkannt. Problem gebannt: Phonak Infinio adressiert altbekannteHerausforderungen der HörakustikLeider keine Seltenheit: Menschen mit Hörverlust sehen sich bislang oft derSituation ausgesetzt, dass ihre Hörgeräte bei Gesprächen in lauten Umgebungennicht zufriedenstellend mit dem Lärm mithalten können. Da die Geräte nicht inausreichendem Maße zwischen Sprache und Umgebungsgeräuschen unterscheidenkönnen, lässt die Qualität des Klangerlebnisses drastisch nach. Dies hat einangestrengtes Hörverhalten sowie damit verbunden das Meiden von Gesprächen inlauten Umgebungen zur Folge.Zusätzlich läuft das Zuordnen von Sprache bei Gesprächen mit mehreren Personenbislang nicht immer fehlerfrei ab. Es vergehen nicht selten wichtigeAugenblicke, bis die Hörgeräte den Wechsel eines Sprechers registriert unddementsprechend im Klang angepasst haben - auch dies ist mit einer hohenHöranstrengung verbunden, können Wörter oder ganze Satzanfänge doch manchmalnicht richtig verstanden werden.Darüber hinaus lässt die Konnektivität zu wünschen übrig, besonders bei älterenModellen. Ist man beispielsweise mit dem Fernseher verbunden und verlässt kurzden Raum, so ist es nicht unüblich, dass die Bluetooth-Verbindung abreißt undneu hergestellt werden muss. Dieses kostet nicht nur das Verständnis derfilmischen Handlung, sondern insbesondere Nerven.Alles Tatsachen, die GEERS mit den KI-Hörgeräten von Phonak nicht weiterhinnehmen möchte. Um Menschen mit Hörverlust eine uneingeschränkte Teilnahme ansozialen Interaktionen sowie eine zuverlässige Konnektivität mit Kommunikations-und Unterhaltungsgeräten ermöglichen zu können, wurden die bisher bekanntenGrenzen der Hörtechnologie in Frage gestellt. Das Ergebnis sind die innovativen