Voestalpine schließt Werk in Deutschland

LINZ/BIRKENFELD (dpa-AFX) - Wegen der sinkenden Nachfrage der Automobilindustrie schließt der österreichische Stahlkonzern Voestalpine ein Werk in Rheinland-Pfalz. An dem Standort in Birkenfeld sind rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Schritt betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Voestalpine kündigte auch mögliche Personalkürzungen in Dettingen in Baden-Württemberg in ähnlicher Größenordnung an.

Diese Schritte sind Teil einer Reorganisation der fünf Fahrzeugteile-Standorte von Voestalpine in Deutschland mit insgesamt rund 2.000 Arbeitsplätzen. Die vier verbleibenden Werke sollten sich "auf ausgewählte Kerntechnologien konzentrieren", hieß es.