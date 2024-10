KI-Gigant noch "unterschätzt" BofA hebt Kursziel für Nvidia an – 40 Prozent über dem Schlusskurs Nvidia steht laut der Bank of America vor weiterem Wachstum. Analyst Vivek Arya bekräftigte seine Kaufempfehlung für den Chipgiganten und hob das Kursziel um 25 US-Dollar auf 190 US-Dollar an.