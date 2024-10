So kann jeder zum nebenberuflichen Trader werden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bennewitz (ots) - Viele Menschen träumen davon, finanziell unabhängig zu sein -keine Sorgen mehr um Rechnungen, kein ewiges Warten auf den nächstenGehaltsscheck. Doch der Weg dorthin scheint oft unsicher und riskant. Tradingwird oft als Chance gesehen, in kurzer Zeit hohe Renditen zu erzielen, dochviele Einsteiger scheitern an fehlendem Wissen und unrealistischen Erwartungen.Um diese Hürden zu überwinden und Anfängern eine klare Abkürzung zu bieten,bietet Rico G. von Löwenstein ein Trading-Coaching an, das solidesMarktverständnis und bewährte, risikoarme Strategien vermittelt. So könnenInteressierte von Anfang an Fehler vermeiden und schneller ihre finanziellenZiele erreichen. Hier erfahren Sie, für wen sich das Coaching eignet, wie esaufgebaut ist und warum der Start ins Trading auch mit einem geringenKapitaleinsatz gelingt.Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit wird immer größer: Viele Menschenüberlegen in diesem Zusammenhang, ins Trading einzusteigen - schließlich bietetdieses nicht nur zeitliche und örtliche Flexibilität, sondern auch die Aussichtauf hohe Gewinne. Doch die Angst vor hohen Verlustrisiken und die Frage, ob manüberhaupt genug Startkapital hat, hält viele davon ab. Hinzu kommt oft dieSorge, dass sich Trading nicht mit einem stressigen Job und Familienlebenvereinbaren lässt. "Es ist gut, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen,denn wer einfach ins Blaue hinein mit dem Trading beginnt, wird sicherlich baldwieder aufgeben müssen", sagt Rico G. von Löwenstein, Geschäftsführer der vonLöwenstein GmbH. "Doch wer mit einem klaren Plan und solidem Wissen an den Marktgeht, kann nachhaltig Erfolg haben - auch ohne große Summen zu riskieren.Trading ist der Weg zu finanzieller Freiheit, der Tradern und ihren Familieneine neue Sicherheit geben kann.""Trading ist kein Hexenwerk und auch nicht nur die Spielwiese derGroßinvestoren. Mit der richtigen Ausbildung und einem klaren Plan kann es jedemgelingen, seine Ziele zu erreichen", fügt der Trading-Experte hinzu. "Es gehtnicht nur darum, schnelle Gewinne zu machen, sondern um langfristigen, stabilenErfolg." Rico G. von Löwenstein ist seit mehr als zwölf Jahren als Trader aktiv.Er kennt die Frustration von Rückschlägen und die Unsicherheit, die vieleEinsteiger spüren, daher aus eigener Erfahrung: Auch er begann als Kleinanlegerund konnte sich nach einigen Rückschlägen dauerhaft am Trading-Markt etablieren.Seine Rückschläge haben ihm gezeigt, worauf es wirklich ankommt - diese