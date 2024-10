Friedenspreisträgerin warnt vor Netzwerk der Autokraten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Historikerin Anne Applebaum sieht liberale Demokratien bedroht durch ein wachsendes Netzwerk autokratischer Regime. "Die Regime sind unterschiedlich, aber sie arbeiten zunehmend zusammen, wenn es ihren Interessen dient", sagte die amerikanische Historikerin in Frankfurt, wo sie am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird.

"Sie erkennen immer mehr, dass sie einen gemeinsamen Feind haben und dieser Feind sind wir", sagte Applebaum. "Wir", das seien die Menschen in der liberalen, demokratischen Welt, ebenso wie deren fundamentale Ideen wie Gewaltenteilung, unabhängige Gerichte oder Pressefreiheit. "All diese Ideen sehen sie als Bedrohung ihrer Macht." Was Demokratie widerstandsfähig macht