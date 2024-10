Stratec macht Rückzieher beim Umsatzziel - Margenprognose bleibt

(neu: Kurs, weitere Analysten im dritten Absatz.)



BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec hat wegen verschobenen Auslieferungen seine Erlösaussichten 2024 nun doch etwas eingedampft. Auf währungsbereinigter Basis werde der Umsatz im Jahresvergleich stabil bis leicht rückläufig sein, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Vor gut zwei Monaten hatte das Unternehmen seine Prognose noch bestätigt, die ein stabiles bis leicht steigendes Erlösvolumen vorsah. Bei der bereinigten operativen Gewinnmarge (Ebit) blieb das Unternehmen hingegen weiter bei seinem Jahresziel. Die Aktie gab am Freitag zunächst nach, arbeitete sich dann aber nach und nach ins Plus vor.

Das im SDax notierte Papier gewann am Nachmittag 3,4 Prozent auf 41,10 Euro. Das Jahresminus dämmte der Kurs damit auf rund 10 Prozent ein.